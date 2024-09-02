NAVI зберегли лідерство, B8 уперше піднялися на 30 місце рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 2 вересня.

Команда з України Natus Vincere зберегла лідерство у рейтингу, яке вона втратила після поразки від Vitality на турнірі IEM Cologne 2024. Напередодні NAVI вийшли до престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Інша українська організація B8 уперше потрапили до тридцятки найсильніших команд світу після кваліфікації на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR.

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Рейтинг HLTV

2 серпня 2024 року

(1) NAVI — 980 балів; (2) Vitality — 946; (5) Spirit — 794; (3) MOUZ — 726; (4) G2 — 676; (6) Faze — 489; (7) Virtus.pro — 347; (8) Liquid — 325; (10) SAW — 300; (9) Astralis — 268;

....

30. (32) B8 — 48;

40. (48) Monte — 33;

46. (42) Passion UA — 27;

92. (78) FAVBET — 12;

98. (93) kONO — 11.

