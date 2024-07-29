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NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV

Олександр Булава — 29 липня, 21:41
NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere зберегла перше місце в рейтингу. Напередодні "народжені перемагати" тріумфували на турнірі Esports World Cup 2024, де вони обіграли на своєму шляху всіх можливих конкурентів за місце на вершині: G2, FaZe та MOUZ.

Рейтинг HLTV
29 липня 2024 року

1. NAVI - 916 балів
2. Spirit - 896
3. MOUZ - 871
4. Vitality - 752
5. G2 - 715
6. Faze - 596
7. Virtus.pro - 496
8. Astralis - 306
9. Heroic - 259
9. Complexity - 261
10. The MongoIZ

Наступним турніром для NAVI стане BLAST Fall Groups, де їх перший матч відбудеться 31 серпня.

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