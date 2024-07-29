NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere зберегла перше місце в рейтингу. Напередодні "народжені перемагати" тріумфували на турнірі Esports World Cup 2024, де вони обіграли на своєму шляху всіх можливих конкурентів за місце на вершині: G2, FaZe та MOUZ.

Рейтинг HLTV

29 липня 2024 року

1. NAVI - 916 балів 2. Spirit - 896 3. MOUZ - 871 4. Vitality - 752 5. G2 - 715 6. Faze - 596 7. Virtus.pro - 496 8. Astralis - 306 9. Heroic - 259 9. Complexity - 261 10. The MongoIZ

Наступним турніром для NAVI стане BLAST Fall Groups, де їх перший матч відбудеться 31 серпня.