NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV
Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.
Команда з України Natus Vincere зберегла перше місце в рейтингу. Напередодні "народжені перемагати" тріумфували на турнірі Esports World Cup 2024, де вони обіграли на своєму шляху всіх можливих конкурентів за місце на вершині: G2, FaZe та MOUZ.
Рейтинг HLTV
29 липня 2024 року1. NAVI - 916 балів2. Spirit - 8963. MOUZ - 8714. Vitality - 7525. G2 - 7156. Faze - 5967. Virtus.pro - 4968. Astralis - 3069. Heroic - 2599. Complexity - 26110. The MongoIZ
Наступним турніром для NAVI стане BLAST Fall Groups, де їх перший матч відбудеться 31 серпня.