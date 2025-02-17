Команда Зінченка вилетіла з топ-30 оновленого рейтингу HTLV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 17 лютого.

Українська команда Natus Vincere зберегла місце в трійці найкращих, хоча турецький склад Eternal Fire наблизився до "народжених перемагати" впритул.

Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка Passion UA опустилася відразу на 11 позицій. "Пешн" тепер посідають 36-ту сходинку. B8 навпаки продемонстрували незначний прогрес та увійшли до топ-25 світу.

Трохи опустилися Monte, які напередодні оголосили про підписання нового капітана команди.

Рейтинг HLTV

17 лютого

(1) Spirit – 995 балів; (2) Vitality – 656; (3) NAVI – 575; (5) Eternal Fire – 516; (5) G2 – 482; (6) FaZe – 392; (7) The MongolZ – 383; (10) Virtus Pro – 257; (8) MOUZ – 229; (11) Astralis – 207;

...

25. (27) B8 – 43;

36. (25) Passion UA – 24;

42. (38) Monte – 20;

67. (61) FAVBET – 15;

78. (104) kONO – 13.

79. (46) NAVI Junior – 13;

151. (129) Leo – 5;