Команда Зінченка вилетіла з топ-30 оновленого рейтингу HTLV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 17 лютого.
Українська команда Natus Vincere зберегла місце в трійці найкращих, хоча турецький склад Eternal Fire наблизився до "народжених перемагати" впритул.
Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка Passion UA опустилася відразу на 11 позицій. "Пешн" тепер посідають 36-ту сходинку. B8 навпаки продемонстрували незначний прогрес та увійшли до топ-25 світу.
Трохи опустилися Monte, які напередодні оголосили про підписання нового капітана команди.
Рейтинг HLTV
- (1) Spirit – 995 балів;
- (2) Vitality – 656;
- (3) NAVI – 575;
- (5) Eternal Fire – 516;
- (5) G2 – 482;
- (6) FaZe – 392;
- (7) The MongolZ – 383;
- (10) Virtus Pro – 257;
- (8) MOUZ – 229;
- (11) Astralis – 207;
...
25. (27) B8 – 43;
36. (25) Passion UA – 24;
42. (38) Monte – 20;
67. (61) FAVBET – 15;
78. (104) kONO – 13.
79. (46) NAVI Junior – 13;
151. (129) Leo – 5;