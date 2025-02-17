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Команда Зінченка вилетіла з топ-30 оновленого рейтингу HTLV

Станіслав Лисак — 17 лютого 2025, 20:52
Passion UA
Склад Passion UA
Passion UA

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 17 лютого.

Українська команда Natus Vincere зберегла місце в трійці найкращих, хоча турецький склад Eternal Fire наблизився до "народжених перемагати" впритул.

Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка Passion UA опустилася відразу на 11 позицій. "Пешн" тепер посідають 36-ту сходинку. B8 навпаки продемонстрували незначний прогрес та увійшли до топ-25 світу.

Трохи опустилися Monte, які напередодні оголосили про підписання нового капітана команди.

Рейтинг HLTV

17 лютого

  1. (1) Spirit – 995 балів;
  2. (2) Vitality – 656;
  3. (3) NAVI – 575;
  4. (5) Eternal Fire – 516;
  5. (5) G2 – 482;
  6. (6) FaZe – 392;
  7. (7) The MongolZ – 383;
  8. (10) Virtus Pro – 257;
  9. (8) MOUZ – 229;
  10. (11) Astralis – 207;

...

25. (27) B8 – 43;
36. (25) Passion UA – 24;
42. (38) Monte – 20;
67. (61) FAVBET – 15;
78. (104) kONO – 13.
79. (46) NAVI Junior – 13;
151. (129) Leo – 5;

Natus Vincere Олександр Зінченко HLTV

HLTV

NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки
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NAVI зберегли місце в трійці, FAVBET піднялися на 5 позицій у рейтингу HLTV
NAVI зберегли місце в трійці, FAVBET піднялися на 5 позицій у рейтингу HLTV

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