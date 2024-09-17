Astralis підписали кіберспортсмена cadiaN – він замінить колишнього легіонера Monte

Професійний гравець у Counter-Strike 2 Каспер "cadiaN" Меллер перейшов до команди Astralis.

Про це представники організація оголосила у соцмережах.

Минулою командою "cadiaN" була Team Liquid, з яку він грав з кінця 2023 року. У червні 2024 року Меллера було переведено в запас. "CadiaN" займе позицію капітана команди – Нікола device Рідтц, який раніше виступав як лідер, стане снайпером.

Welcome cadiaN 🔥 Rifler & IGL pic.twitter.com/bd6poJn0zt — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) September 17, 2024

У ростер Меллер замінить Александера br0 Бро. Цей кіберспортсмен перед грою за Astralis виступав за українську організацію Monte.

Оновлений склад Astralis виступить на BLAST Premier: Fall Final 2024. Турнір пройде з 25 до 29 вересня у Копенгагені. Команди змагатимуться за призовий фонд у розмірі 425 тисяч доларів.