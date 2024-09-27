S1mple прокоментував свій перехід у Falcons: Дякую за надану можливість
Олександр "s1mple" Костилєв
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Український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костилєв прокоментував свій перехід на правах оренди з NAVI до Falcons.
Зробив він це у соцмережі X.
"Час повернутися в LAN, це була моя мета з самого початку – зіграти на Шанхайському мейджорі! Я дуже радий, що у нас будуть офіційні ігри перед тим, як ми виправимо помилки та зіграємо головний турнір цього року! Дякую за надану можливість обом – Falcons і NAVI До зустрічі, вболівальники, я зроблю все, щоб не розчарувати вас", – написав гравець.
Зазначимо, що s1mple зіграє за Falcons на кваліфікації Perfect World Shanghai Major 2024. У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни Counter-Strike 2.
Нагадаємо, напередодні "s1mple" взяв участь у шоу-матчі з росіянами, після чого його розкритикували українські коментатори Олександр "Petr1k" Петрик та Олексій"yXo" Малецький. У відповідь гравець облаїв їх.