S1mple прокоментував свій перехід у Falcons: Дякую за надану можливість

Український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костилєв прокоментував свій перехід на правах оренди з NAVI до Falcons.

Зробив він це у соцмережі X.

"Час повернутися в LAN, це була моя мета з самого початку – зіграти на Шанхайському мейджорі! Я дуже радий, що у нас будуть офіційні ігри перед тим, як ми виправимо помилки та зіграємо головний турнір цього року! Дякую за надану можливість обом – Falcons і NAVI До зустрічі, вболівальники, я зроблю все, щоб не розчарувати вас", – написав гравець.

Time to be back at LAN, that’s was my goal from the very beginning - to play the Shanghai Major! I’m very glad that we will have official games before we fix the mistakes and play the main tournament of this year! Thank you for opportunity both @TeamFalconsGG and @natusvincere… https://t.co/PUEFjEPK2T — Sasha (@s1mpleO) September 27, 2024

Зазначимо, що s1mple зіграє за Falcons на кваліфікації Perfect World Shanghai Major 2024. У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни Counter-Strike 2.

Нагадаємо, напередодні "s1mple" взяв участь у шоу-матчі з росіянами, після чого його розкритикували українські коментатори Олександр "Petr1k" Петрик та Олексій"yXo" Малецький. У відповідь гравець облаїв їх.