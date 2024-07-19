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Navi зіграють проти FaZe у чвертьфіналі Esports World Cup

Игорь Чернявский — 19 липня, 09:08
Navi зіграють проти FaZe у чвертьфіналі Esports World Cup

Сьогодні, 19 липня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) зіграє проти FaZe (4) у чвертьфіналі Esports World Cup 2024 з гри Counter Strike 2.

Поєдинок буде проходити у форматі Best of 3, тобто до двох перемог. Початок гри запланований на 21:00 за київським часом.

Esports World Cup 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд — $1,000,000
Чвертьфінал
19 червня

Natus Vincere (Україна) — FaZe (Європа)

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Navi

Navi

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