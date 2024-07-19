Navi зіграють проти FaZe у чвертьфіналі Esports World Cup
Сьогодні, 19 липня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) зіграє проти FaZe (4) у чвертьфіналі Esports World Cup 2024 з гри Counter Strike 2.
Поєдинок буде проходити у форматі Best of 3, тобто до двох перемог. Початок гри запланований на 21:00 за київським часом.
Esports World Cup 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд — $1,000,000
Чвертьфінал
19 червня
Natus Vincere (Україна) — FaZe (Європа)
Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.
У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)