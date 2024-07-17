Navi зіграють перший матч на Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) зіграє проти бразильської команди Furia (18) у першому матчі на турнірі Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 17 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 17:45 за київським часом.

У разі перемоги "народжені перемагати" потраплять одразу у плейоф, однак за поразки Navi доведеться виступити у стадії плейін, з якої кваліфікується лише одна команда.

Esports World Cup 2024

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Призовий фонд — $1,000,000

Opening Stage

17 червня

Natus Vincere (Україна) — Furia (Бразилія)

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме з 17 до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін: