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NAVI зіграють проти Furia у фіналі верхньої сітки IEM Rio 2024

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 12:05
NAVI зіграють проти Furia у фіналі верхньої сітки IEM Rio 2024
NAVI

Сьогодні, 9 жовтня, Natus Vincere розпочне шлях у плейоф турніру IEM Rio 2024. Першим суперником "народжених перемагати" стане Furia.

Початок матчу запланований на 19:30 за київським часом. Нагадаємо, напередодні NAVI в напруженому поєдинку переграла Liquid.

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere

Natus Vincere

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