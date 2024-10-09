NAVI зіграють проти Furia у фіналі верхньої сітки IEM Rio 2024
NAVI
Сьогодні, 9 жовтня, Natus Vincere розпочне шлях у плейоф турніру IEM Rio 2024. Першим суперником "народжених перемагати" стане Furia.
Початок матчу запланований на 19:30 за київським часом. Нагадаємо, напередодні NAVI в напруженому поєдинку переграла Liquid.
IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.