Navi зіграють проти FaZe у чвертьфіналі Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) зіграє проти FaZe (4) у чвертьфіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок відбудеться 19 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 21:00 за київським часом.

Esports World Cup 2024

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Призовий фонд — $1,000,000

Чвертьфінал

19 липня

Natus Vincere (Україна) — FaZe (Європа)

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме з 17 до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін: