Navi зіграють проти FaZe у чвертьфіналі Esports World Cup 2024
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) зіграє проти FaZe (4) у чвертьфіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.
Поєдинок відбудеться 19 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 21:00 за київським часом.
Esports World Cup 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд — $1,000,000
Чвертьфінал
19 липня
Natus Vincere (Україна) — FaZe (Європа)
Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме з 17 до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.
Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 — PGL Major Copenhagen 2024.
У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)