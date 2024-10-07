NAVI перемогли MOUZ у 3 турі групового етапу PGL Wallachia Season 2

Українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) перемогла європейську команду команді MOUZ у третьому поєдинку групового етапу LAN-турніру PGL Wallachia Season 2 з гри DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі Best of 3 та завершився з рахунком 2:0 за картами.

Гравці NAVI після трьох зіграних поєдинків мають дві перемоги у своєму активі. Спочатку колектив поступився поступилися Heroic, а потім переграв Team Waska.

Статистика матчу NAVI

Змагання проходитимуть з 4 по 13 жовтня у Бухаресті. Призовий фонд турніру складатиме $1 000 000.

Формат передбачає груповий етап за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок), після чого вісімка найкращих зустрінеться у плейоф формату Double Elimination, що передбачає верхню та нижню сітку.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)

Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)

Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)

Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)

Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.