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NAVI перемогли MOUZ у 3 турі групового етапу PGL Wallachia Season 2

Андрій Яросименко — 7 жовтня, 09:37
NAVI перемогли MOUZ у 3 турі групового етапу PGL Wallachia Season 2
NAVI

Українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) перемогла європейську команду команді MOUZ у третьому поєдинку групового етапу LAN-турніру PGL Wallachia Season 2 з гри DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі Best of 3 та завершився з рахунком 2:0 за картами.

Гравці NAVI після трьох зіграних поєдинків мають дві перемоги у своєму активі. Спочатку колектив поступився поступилися Heroic, а потім переграв Team Waska.

Статистика матчу

Статистика матчу

NAVI

Змагання проходитимуть з 4 по 13 жовтня у Бухаресті. Призовий фонд турніру складатиме $1 000 000.

Формат передбачає груповий етап за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок), після чого вісімка найкращих зустрінеться у плейоф формату Double Elimination, що передбачає верхню та нижню сітку.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

  • Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)
  • Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)
  • Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)
  • Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)
  • Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)
  • Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Dota 2 Navi MOUZ PGL Wallachia Season 2

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