Дві перемоги та поразка: NAVI розпочали свій шлях на BLAST Slam IV з Dota 2

Станіслав Лисак — 14 жовтня 2025, 23:17
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere розпочала свій шлях на престижному турнірі з Dota 2 BLAST Slam IV.

Колектив, в якому виступають 4 українці та киргиз, здобули дві перемоги у перших двох матчах проти російської команди Aurora та німецької MOUZ, проте в останньому поєдинку ігрового дня зазнали поразки від Tundra з Великої Британії.

Завтра, 15 жовтня, на NAVI очікує два матчі – проти росіян з Team Spirit та китайців з організації Yakult Brothers.

Наразі NAVI мають статистику 2:1 та знаходяться серед лідерів групового етапу змагань. Для прямого виходу до плейоф необхідно посісти одне з двох перших місць групи, інші команди потраплять до раунду плейін або кваліфікації останнього шансу, де також поборються за місця в плейоф.

BLAST Slam IV є одним з найпрестижніших турнірів року в Dota 2. Плейоф стадія відбудеться на "Singapore Indoor Stadium", а призовий фонд складає 1 млн доларів. Триватимуть змагання до 9 листопада.

