NAVI здолали Nouns у другому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2

Українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) перемогла команду Nouns Esports з Північної Америки у другому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2 з дисципліни DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі best of 3 та завершився з рахунком 2:0. В наступному раунді "народжені перемагати" зіграють з командою Tundra Esports. Поєдинок пройде сьогодні, 12 жовтня, початок – не раніше 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що команди вже зустрічалися у плейоф верхньої сітки, де українці поступилися 0:2.

Сітка PGL Wallachia Season 2 liquipedia.net

Варто зазначити, що українська команда за підсумком цього матчі гарантовано потрапила у першу четвірку турніру.

Змагання проходитимуть з 4 по 13 жовтня у Бухаресті. Призовий фонд турніру складатиме $1 000 000.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)

Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)

Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)

Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)

Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.