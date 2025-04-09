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NAVI перемогли росіян і вийшли у фінал CCT Series 8 з Dota 2

Микола Дендак — 9 квітня 2025, 22:06
NAVI перемогли росіян і вийшли у фінал CCT Series 8 з Dota 2
Natus Vincere

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere з Dota 2 вийшла у гранд-фінал турніру CCT Series 8.

У фіналі верхньої сітки "народжені перемагати" грали проти російської команди RABOTYAGI та здолали її з рахунком 2:1. Що цікаво, першу мапу виграли росіяни, проте NAVI зуміли відігратися та вирвати перемогу в зустрічі.

Гравці Natus Vincere розпочинали свій шлях вже з плейоф, де з рахунком 2:0 здолали спершу One Move, а згодом виявилися сильнішими за Zero Tenacity. Останній суперник визначиться пізніше у грі між RABOTYAGI та переможцем пари Apple City Gang/Zero Tenacity.

Фінал пройде у цю п'ятницю у форматі Во5. Поєдинок розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Склад Natus Vincere з Dota 2

  • Олег "kaori" Медведок (Україна);
  • Сухбат sanctity" Отгондаваа (Монголія);
  • Мирослав "BOOM" Бицан (Чехія);
  • Артем "Yuragi" Голубєв (Україна);
  • Інджі "Shad" Люб (Нідерланди).

Нагадаємо, 18 жовтня молодіжний склад організації NAVI Junior став переможцем 20-го сезону турніру European Pro League з дисципліни Dota 2.

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