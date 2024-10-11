NAVI здолали Infinity у першому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2

Українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) перемогла команду Infinity з Коста-Рики у першому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2 з дисципліни DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі best of 3 та завершився з рахунком 2:1. В наступному раунді "народжені перемагати" зіграють з командою, яка виявиться слабшою в парі Falcons – Nouns.

У нижню сітку команди потрапили після поразок у верхній половині сітки. Гравці NAVI поступилися Tundra Esports, а Infinity виявилися слабшими за HEROIC.

Сітка PGL Wallachia Season 2

Варто зазначити, що українська команда за підсумком цього матчі гарантовано потрапила у першу шістку турніру.

Змагання проходитимуть з 4 по 13 жовтня у Бухаресті. Призовий фонд турніру складатиме $1 000 000.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)

Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)

Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)

Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)

Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.