Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI здолали Infinity у першому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2

Андрій Яросименко — 11 жовтня, 14:15
NAVI здолали Infinity у першому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2
Navi

Українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) перемогла команду Infinity з Коста-Рики у першому раунді плейоф нижньої сітки PGL Wallachia Season 2 з дисципліни DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі best of 3 та завершився з рахунком 2:1. В наступному раунді "народжені перемагати" зіграють з командою, яка виявиться слабшою в парі Falcons – Nouns.

У нижню сітку команди потрапили після поразок у верхній половині сітки. Гравці NAVI поступилися Tundra Esports, а Infinity виявилися слабшими за HEROIC.

Сітка PGL Wallachia Season 2

Сітка PGL Wallachia Season 2

Варто зазначити, що українська команда за підсумком цього матчі гарантовано потрапила у першу шістку турніру.

Змагання проходитимуть з 4 по 13 жовтня у Бухаресті. Призовий фонд турніру складатиме $1 000 000.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

  • Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)
  • Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)
  • Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)
  • Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)
  • Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)
  • Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Dota 2 Navi PGL Wallachia Season 2

Navi

NAVI вийшли у чвертьфінал IEM Rio 2024
Natus Vincere декласували бразильську команду Imperial у першому матчі IEM Rio 2024
Navi зіграють проти Imperial на IEM Rio 2024
NAVI перемогли MOUZ у 3 турі групового етапу PGL Wallachia Season 2
Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції

Останні новини