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Українська команда обіграла сербів та стала чемпіоном CCT Season 3 European Series 2

Микола Дендак — 1 червня 2025, 22:32
Українська команда обіграла сербів та стала чемпіоном CCT Season 3 European Series 2
Natus Vincere

Українська кіберспортивна команда NAVI Junior (академка організації Natus Vincere) стала переможцем онлайн-турніру CCT Season 3 European Series 2 з Counter-Strike 2.

У вирішальному матчі "народжені перемагати" впевнено розібралися із сербською організацією Partizan, здолавши суперників з рахунком 2:0.

На обох мапах підсумковий результат був однаковим: 13:9. Спершу NAVI Junior здобули перемогу на Dust2, а потім розібралися із сербами на Ancient. За перемогу команда отримала $22 000.

CCT Season 3 European Series 2
Онлайн-турнір
Фінал, 1 червня

NAVI Junior (Україна) – Partizan (Сербія) 2:0 (13:9 Dust2, 13:9 Ancient)

Нагадаємо, нещодавно NAVI Junior тріумфували на онлайн-турнірі YaLLa Compass Spring 2025. Українська команда у фіналі розібралася з ENCE, у складі яких грає один із найкращих кіберспортсменів України Віктор "Sdy" Оруджев.

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