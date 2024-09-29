iM висловився про фінал проти G2: Це буде дуже важкий поєдинок

Румунський кіберспортсмен Міхай "iM" Іван, який виступає за українську організацію Natus Vincere (1) висловився про майбутній поєдинок команди проти G2 (3) у фіналі престижного турніру з гри Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Його слова передає HTLV.

"Це буде дуже важка гра, тому що це BO5 проти G2. Ми, напевно, будемо дотримуватися менталітету, що нас не хвилюють ставки або щось подібне, ми просто будемо грати, як в іншій грі.

Вони дуже хороша команда, і ми не можемо їх зневажати. Нам просто потрібно робити те, що ми вміємо найкраще, грати у свою гру, робити свою справу в тренувальній кімнаті та сподіватися на хорошу гру", – сказав гравець.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 29 вересня. Початок – о 17:00 за київським часом. У півфіналі "народжені перемагати" здолали європейську команду FaZe (7).

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.