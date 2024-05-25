B8 перемогли Alliance, Passion UA поступились FURIA: результати українських команд на турнірі з CS2

У п'ятницю, 24 травня, відбулися дві гри 1/8 фіналу онлайн-турніру з Counter-Strike 2 CCT Season 2 Europe Series 3 за участю українських команд.

B8 (34) впевнено перемогли шведську Alliance (81) та вийшли у чвертьфінал, де команда зустрінеться з російською BetBoom.

Інша українська команда Passion UA (57), яку заснував футболіст Олександр Зінченко, очікувано поступилась бразильській FURIA (17) та покинула турнір.

CCT Season 2 Europe Series 3

Онлайн-турнір, 1/8 фіналу

Призовий фонд — $50,000

24 травня

B8 — Alliance 2:0 (13:4 Ancient, 13:8 Mirage)

FURIA — Passion UA 2:0 (13:8 Dust2, 13:8 Inferno)

Нагадаємо, напередодні ці українські організації не змогли вийти з групи на RES Regional Series 4 Europe. В8 неочікувано поступились Zero Tenacity, а Passion UA програли Sashi.