B8 перемогли Alliance, Passion UA поступились FURIA: результати українських команд на турнірі з CS2
У п'ятницю, 24 травня, відбулися дві гри 1/8 фіналу онлайн-турніру з Counter-Strike 2 CCT Season 2 Europe Series 3 за участю українських команд.
B8 (34) впевнено перемогли шведську Alliance (81) та вийшли у чвертьфінал, де команда зустрінеться з російською BetBoom.
Інша українська команда Passion UA (57), яку заснував футболіст Олександр Зінченко, очікувано поступилась бразильській FURIA (17) та покинула турнір.
CCT Season 2 Europe Series 3
Онлайн-турнір, 1/8 фіналу
Призовий фонд — $50,000
24 травня
B8 — Alliance 2:0 (13:4 Ancient, 13:8 Mirage)
FURIA — Passion UA 2:0 (13:8 Dust2, 13:8 Inferno)
Нагадаємо, напередодні ці українські організації не змогли вийти з групи на RES Regional Series 4 Europe. В8 неочікувано поступились Zero Tenacity, а Passion UA програли Sashi.