B8 програли Heroic, sdy в складі ENCE вийшов у фінал: результати півфіналів Elisa Masters Espoo 2024
Сьогодні, 19 жовтня, відбулися півфінальні матчі офлайн-турніру Elisa Masters Espoo 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
Зокрема, українська кіберспортивна команда B8 (28) без шансів поступилася норвезькій організації Heroic (11) з рахунком 2:0. Спершу українців декласували на власному виборі Anubis, завершивши його з результатом 5:13.
Після цього все вирішилося на виборі суперника Dust2. Там "героїки" у більш напруженій боротьбі провели першу половину (6:6), проте після зміни сторін не залишили українцям шансів, віддавши лише 2 раунди.
У фіналі Heroic зустрінуться проти польської організації ENCE (69), яка сенсаційно здолала фаворита турніру The MongolZ (13). Зауважимо, що за польську команду виступає українець Віктор "sdy" Оруджев.
Heroic (Норвегія) — B8 (Україна) 2:0 (13:5 Anubis, 13:8 Dust2)
ENCE (Польща) — The MongolZ (Монголія) 2:1 (13:8 Anubis, 1:13 Mirage, 13:8 Ancient)
Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 20 жовтня, у форматі Во5. Початок о 17:00 за київським часом.
За вихід у півфінал українська організація отримала 15 тисяч доларів. Зазначимо, що у складі B8 виступають 5 українців:
- Дмитро "esenthial" Цвір;
- Арсеній "cptkurtka023" Деревінський;;
- Даніїл "headtr1ck" Валітов;
- Олексій "alex666" Ярмощук;
- Андрій "npl" Кухарський.
Нагадаємо, напередодні B8 виграли турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2. Також раніше команда вийшла у кваліфікаційний турнір найпрестижнішого турніру Perfect World Shanghai Major 2024.