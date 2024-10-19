B8 програли Heroic, sdy в складі ENCE вийшов у фінал: результати півфіналів Elisa Masters Espoo 2024

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися півфінальні матчі офлайн-турніру Elisa Masters Espoo 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Зокрема, українська кіберспортивна команда B8 (28) без шансів поступилася норвезькій організації Heroic (11) з рахунком 2:0. Спершу українців декласували на власному виборі Anubis, завершивши його з результатом 5:13.

Після цього все вирішилося на виборі суперника Dust2. Там "героїки" у більш напруженій боротьбі провели першу половину (6:6), проте після зміни сторін не залишили українцям шансів, віддавши лише 2 раунди.

У фіналі Heroic зустрінуться проти польської організації ENCE (69), яка сенсаційно здолала фаворита турніру The MongolZ (13). Зауважимо, що за польську команду виступає українець Віктор "sdy" Оруджев.

Elisa Masters Espoo 2024, Фінляндія

Призовий фонд — 200 тисяч доларів

Півфінал, 19 жовтня

Heroic (Норвегія) — B8 (Україна) 2:0 (13:5 Anubis, 13:8 Dust2)

ENCE (Польща) — The MongolZ (Монголія) 2:1 (13:8 Anubis, 1:13 Mirage, 13:8 Ancient)

Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 20 жовтня, у форматі Во5. Початок о 17:00 за київським часом.

За вихід у півфінал українська організація отримала 15 тисяч доларів. Зазначимо, що у складі B8 виступають 5 українців:

Дмитро "esenthial" Цвір;

Арсеній "cptkurtka023" Деревінський;;

Даніїл "headtr1ck" Валітов;

Олексій "alex666" Ярмощук;

Андрій "npl" Кухарський.

Нагадаємо, напередодні B8 виграли турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2. Також раніше команда вийшла у кваліфікаційний турнір найпрестижнішого турніру Perfect World Shanghai Major 2024.