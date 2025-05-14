Українці зібрали повний комплект нагород на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів

Українські майстри тхеквондо (ВТФ) зібрали повний комплект нагород на чемпіонаті світу серед кадетів у Фуджейрі (ОАЕ).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Зокрема, чемпіонкою у ваговій категорії до 44 кг стала Карина Довжанин. Срібним призером став Максим Шульженко (понад 65 кг), а Прохор Набока виграв бронзу в категорії до 57 кг.

Нагадаємо, у квітні українські тхеквондисти здобули дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з пумсе, що проходив у Таллінні, Естонія.

Також повідомлялося, що Анна Шапошник та Максим Маненков здобули золоті медалі на рейтинговому турнірі з тхеквондо класу G-2, який відбувався у Нідерландах.