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Українські тхеквондисти здобули дві бронзові медалі на турнірі в Бельгії

Олексій Мурзак — 17 березня 2025, 18:21
Українські тхеквондисти здобули дві бронзові медалі на турнірі в Бельгії
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У Бельгії відбувся рейтинговий турнір по тхеквондо в категорії G-1, де українські спортсмени здобули дві бронзові медалі.

Нагороди в свій актив записали Самір Мірзоєв (63 кг) та Володимир Бистров (68 кг). Обидва поступилися у півфінальних поєдинках.

Водночас Максим Маненков (58 кг) зупинився за крок до нагород, зайнявши 5-ту сходину, а Сімур Мірзоєв (68 кг) поступився у першій сутичці.

Раніше повідомлялося, що Анна Шапошник та Максим Маненков здобули золоті медалі на рейтинговому турнірі з тхеквондо класу G-2, який відбувався у Нідерландах.

тхеквондо

тхеквондо

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