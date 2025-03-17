Українські тхеквондисти здобули дві бронзові медалі на турнірі в Бельгії

У Бельгії відбувся рейтинговий турнір по тхеквондо в категорії G-1, де українські спортсмени здобули дві бронзові медалі.

Нагороди в свій актив записали Самір Мірзоєв (63 кг) та Володимир Бистров (68 кг). Обидва поступилися у півфінальних поєдинках.

Водночас Максим Маненков (58 кг) зупинився за крок до нагород, зайнявши 5-ту сходину, а Сімур Мірзоєв (68 кг) поступився у першій сутичці.

Раніше повідомлялося, що Анна Шапошник та Максим Маненков здобули золоті медалі на рейтинговому турнірі з тхеквондо класу G-2, який відбувався у Нідерландах.