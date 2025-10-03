Українська правда
Президент ліги PFL: Ми були б чудовим місцем для бою Пол – Усик

Володимир Варуха — 3 жовтня 2025, 19:18
Усик та Пол
usykaa (instagram.com)

Президент промоушену PFL готовий організувати поєдинок між блогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО) та триразовим абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це повідомляє Bloody Elbow.

Ідею організувати бій Олександра Усика проти Джейка Пола під егідою Professional Fighters League (PFL) озвучив генеральний директор організації Джон Мартін.

"Наскільки я розумію, якщо Джейк вирішить виступити в ММА, у нього є зв’язки з PFL, і ми були б чудовим місцем для цього. Подивимось, що станеться", – заявив функціонер.

Раніше Усик неодноразово висловлював бажання вийти в октагон саме проти Пола, і тепер ця ідея отримала публічну підтримку з боку промоушена.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Усик 19 липня 2025 року переміг Даніела Дюбуа технічним нокаутом у п’ятому раунді та підтвердив звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше ексчемпіон світу заявив, що він не розуміє для чого Усику бій проти Пола.

Олександр Усик

