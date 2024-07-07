Сіна оголосив про завершення кар'єри в WWE

Американський реслер Джон Сіна, який відомий за своїми виступами в промоушені WWE, оголосив, що завершить професійну кар'єру.

Про це Сіна оголосив на шоу Money in the Bank.

Професійний реслер, який володів чемпіонським поясом WWE рекордні 13 разів і тричі титулом чемпіона світу у важкій вазі, припинить виступи у 2025 році.

"Чому я тут? Сьогодні я офіційно оголошую про свій відхід з WWE. Розставання не відбудеться сьогодні. Воно наповнене можливостями. Royal Rumble-2025 буде моїм останнім. Elimination Chamber-2025 року буде моїм останнім. І я тут сьогодні ввечері, щоб оголосити, що в Лас-Вегасі, WrestleMania-2025 стане останньою, в якій я буду змагатися", — сказав Сіна.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

Зазначимо, що Джон Сіна вважається однією з найбільших легенд у реслінгу. Американець дебютував ще у 2000 році. Наразі Сіна займається акторською діяльністю.

Нагадаємо, що у квітні цього року Джон взяв участь у 40-й Реслманії.