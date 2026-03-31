Колишня зірка збірної Польщі: Я живу в Росії, не хочу коментувати війну

Колишній футболіст Мацей Рибус, який зіграв 66 матчів за збірну Польщі, у коментарі для ЗМІ своєї країни підтвердив, що й досі проживає в Росії. Він відмовився засуджувати дії РФ в Україні.

Його слова передає Sportowefakty.wp.pl.

"Чому не роблю цього? Відразу після початку війни я вирішив не втручатися в цю справу. Я просто не коментую це. В Україні гинуть люди? Я не маю кваліфікації говорити про війну. Є люди, які знають це краще за мене. Я не хочу про це говорити".

Йому нагадали, що через рішення залишитися в РФ та не засуджувати агресію проти України, він втратив місце в збірній Польщі.

"Немає сенсу шкодувати чи зациклюватися на цьому. Минуле не зміниш, і я зробив те, що вважав найкращим для себе та моєї родини. Громадянство РФ? Таких обговорень чи ідей не було. У мене немає російського паспорта, і я там лише з посвідкою на постійне проживання, і цього мені цілком достатньо. Я почуваюся поляком. З Росією мене пов'язує лише те, що я просто живу там щодня і там у мене є родина.".

36-річний Рибус більшу частину кар'єри виступав за російські клуби. У 2012-му з Легії його придбав Терек (нині Ахмат) із міста Грозний.

Після Євро-2016 він приєднався до Ліона, але через рік повернувся до Росії, посиливши московський Локомотив. Після 5 сезонів перейшов до Спартака, а потім ще сезон відіграв за Рубін (Казань).

У 2018-му Рибус одружився на росіянці. Пара має двох дітей.

"У мене двоє синів у Москві, і я хочу проводити з ними якомога більше часу та бути важливою частиною їхнього життя. З цієї причини я все ще проводитиму більшу частину свого часу в Росії. У травні я візьму їх до Польщі, і ми проведемо тут більше часу разом. Я завершив професійну футбольну кар'єру, тому маю більше вільного часу".

Нагадаємо, на початку війни Мацей отримав багато критики від польських уболівальників.