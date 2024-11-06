Осадчук виграла чемпіонат світу серед аматорів

Українська шахіста Анастасія Осадчук здобула перемогу на чемпіонаті світу серед шахісток-аматорів з рейтингом до 1700.

Кандидатка в майстри спорту набрала 8 очок після 9 турів та випередила представницю Монголії Байрат-Украал Ану на один бал.

Турнір відбувався у грецькому місті Родос за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок)

Також Дмитро Ніколаєнко посів сьоме місце у відкритому турнірі до 1700.

Раніше норвезький гросмейстер Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань. Після цього віцепрезидент Федерації шахів Росії (ФШР) Сергій Смагін заявив, що норвежець має повернути всі гроші, які виграв у Росії.

Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.