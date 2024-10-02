Бідний прокоментував заяви віцепрезидента МОК щодо можливого повернення РФ до міжнародного спорту

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував заяви віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та кандидата на посаду президента організації Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.

У коментарі AFP очільник Мінмолодьспорту наголосив, ці висловлювання глибоко обурили та здивували українську спортивну спільноту.

"Вся українська спортивна спільнота була дуже здивована і обурена заявами віцепрезидента МОК, кандидата на посаду президента Хуана Антоніо Самаранча-молодшого. Він кілька разів, зокрема на останній конференції в Будапешті, заявив, що залишилася незавершена справа – мовляв, треба працювати над поверненням Російського олімпійського комітету до складу МОК", – зазначив міністр.

Ще більш дивною, за словами Бідного, була заява Самаранча про те, що МОК не повинен займати якусь сторону, бо це означає відгородитися від якоїсь іншої сторони.

"Хотілося б зрозуміти, що саме мав на увазі пан Самаранч. На нашу думку, це свідчить про те, що він, можливо, не зовсім обізнаний у тому, що відбувається в Україні та про злочини, які вчиняє Росія. Росія під санкціями, засуджена всіма цивілізованими країнами світу", – додав Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту висловив готовність запросити пана Самаранча до України, щоб той особисто ознайомився з наслідками російської агресії.

"Думаю, ми могли б запропонувати пану Самаранчу відвідати Україну – показати йому зруйновані спортивні споруди, дати змогу поспілкуватися з атлетами, у яких загинули близькі через російську агресію.

Сподіваємося, що це була просто прикра помилка. Але якщо це є потуранням агресору, то це несумісне з амбіціями пана Самаранча стати президентом організації, яка покликана бути лідером світового спортивного руху", – підкреслив міністр.

Бідний наголосив, що керівник такої організації не може не усвідомлювати відповідальність, яка лежить на МОК.

"Він як голова повинен наслідувати принципи справедливості, миру та міжнародного права. Такі заяви є для нас дивними й ганебними", – резюмував він.

Напередодні міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікували спільну заяву. У ній зазначено, що заклики Самаранча до відновлення членства Росії в МОК є неприйнятними, оскільки вони ігнорують той факт, що санкції проти РФ були введені у відповідь на її неспровоковану агресію проти України.

"Нещодавно ми бачили приклад на міжнародному конгресі з шахів у Будапешті, де, незважаючи на всі спроби росіян просунути рішення про повернення під власним прапором, їм не вдалося цього досягти. Це свідчить про те, що міжнародна спільнота розуміє контроверсійність і скандальність таких рішень", – зауважив Бідний.

Він підкреслив, що Росія використовує спорт як інструмент пропаганди та просування своїх інтересів.

"Спорт – це одна з тих сфер, яку Росія прямо використовує для пропаганди, щоб підкреслити свою могутність і міжнародний авторитет. Спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях, служать інструментом для просування російських інтересів. Тому міжнародна спортивна спільнота повинна зробити все можливе, щоб забезпечити справедливий мир у світі.

Ми очікуємо відповідальної позиції від організації, яка є лідером міжнародного спортивного руху, і що МОК буде дотримуватися норм міжнародного права. Якщо є країна, яка порушує ці норми і використовує спорт як інструмент пропаганди та виправдання своїх злочинних дій, її треба позбавити можливості брати участь у міжнародних змаганнях. Сподіваємося, що в МОК вистачить розуміння власної відповідальності для прийняття правильних рішень", – резюмував Бідний.

Україна вимагає від міжнародних спортивних організацій призупинити членство Росії.

Зазначається, що українська сторона звернулася до міжнародних федерацій волейболу, настільного тенісу, кінного спорту, тхеквондо, дзюдо, фігурного катання та велоспорту із цим закликом.

Також Мінмолодьспорту повідомили, що станом на 1 жовтня 2024 року на війні загинули 516 українських спортсменів і тренерів, а також були зруйновані або пошкоджені 523 об’єкти спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента МОК та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.