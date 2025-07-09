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Гапоненко подолала перший раунд Кубку світу ФІДЕ та зіграє з Музичук

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 07:23
Гапоненко подолала перший раунд Кубку світу ФІДЕ та зіграє з Музичук
Інна Гапоненко
Facebook.com/inna.gaponenko

Українська шахістка Інна Гапоненко здолала Залу Урх у тай-брейку та пробилась до другого раунду Кубку світу.

Гросмейстерка звела внічию дві партії з класичним контролем часу, а згодом поділила очки у рапіді. Четверту гру Гапоненко виграла, успішно подолавши перший етап змагання.

У другому колі Кубку світу на шахістку очікує Анна Музичук, яка пропустила минулий етап через високий особистий рейтинг.

За підсумками раунду свою суперницю також отримала Юлія Осмак – вона зустрінеться з Чучао Ванг. Марія Музичук, своєю чергою, зіграє проти американки Талії Ландейро.

Сам Кубок світу відбувається у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєю граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

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Загальний призовий фонд турніру складає 691 250 доларів, серед яких головний приз переможцю – 50 тисяч.

У червні Анна Музичук взяла участь у командному чемпіонаті світу, де посіла третє місце у рапіді.

ФІДЕ Шахи Анна Музичук Інна Гапоненко

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