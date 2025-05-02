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США та Індія проведуть виставковий шаховий матч

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 14:17
США та Індія проведуть виставковий шаховий матч
Гукеш Доммараджу - Дінь Ліжень
Фото ФІДЕ

США та Індія домовились про проведення виставкового командного шахового матчу.

Про це повідомляє пресслужба майбутньої події.

Зустріч відбудеться на арені "E-Sports Stadium Arlington" в Техасі 4 жовтня 2025 року. За регламентом, у кожній команді має бути два шахісти, одна шахістка, один блогер та один гравець до 18 років.

Склад команди США:

  • Фабіано Каруана
  • Хікару Накамура
  • Карісса Їп
  • Леві Розман (стрімер)
  • 14-річний Танітолува Адевумі

Склад команди Індії:

  • Гукеш Доммараджу (чинний чемпіон світу)
  • Арджун Ерігайсі
  • Дів'я Дешмух
  • Сагар Шах (контент-мейкер на Youtube)
  • 13-річний Ітан Ваз

Матч команд відбуватиметься у п'ять раундів, а на основну партію шахісти матимуть по 10 хвилин. У випадку нічиї, то час вже складатиме п'ять хвилин, а далі – одна хвилина кожному гравцю до перемоги.

Зазначається, що представники США гратимуть усі партії білими на правах господарів матчу.

Нагадаємо, що сьогодні ФІДЕ оновила рейтинг ЕЛО, згідно з яким Василь Іванчук повернувся до чільної сотні шахістів світу.

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