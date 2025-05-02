США та Індія проведуть виставковий шаховий матч

США та Індія домовились про проведення виставкового командного шахового матчу.

Про це повідомляє пресслужба майбутньої події.

Зустріч відбудеться на арені "E-Sports Stadium Arlington" в Техасі 4 жовтня 2025 року. За регламентом, у кожній команді має бути два шахісти, одна шахістка, один блогер та один гравець до 18 років.

Склад команди США:

Фабіано Каруана

Хікару Накамура

Карісса Їп

Леві Розман (стрімер)

14-річний Танітолува Адевумі

Склад команди Індії:

Гукеш Доммараджу (чинний чемпіон світу)

Арджун Ерігайсі

Дів'я Дешмух

Сагар Шах (контент-мейкер на Youtube)

13-річний Ітан Ваз

Матч команд відбуватиметься у п'ять раундів, а на основну партію шахісти матимуть по 10 хвилин. У випадку нічиї, то час вже складатиме п'ять хвилин, а далі – одна хвилина кожному гравцю до перемоги.

Зазначається, що представники США гратимуть усі партії білими на правах господарів матчу.

Нагадаємо, що сьогодні ФІДЕ оновила рейтинг ЕЛО, згідно з яким Василь Іванчук повернувся до чільної сотні шахістів світу.