США та Індія проведуть виставковий шаховий матч
Гукеш Доммараджу - Дінь Ліжень
Фото ФІДЕ
США та Індія домовились про проведення виставкового командного шахового матчу.
Про це повідомляє пресслужба майбутньої події.
Зустріч відбудеться на арені "E-Sports Stadium Arlington" в Техасі 4 жовтня 2025 року. За регламентом, у кожній команді має бути два шахісти, одна шахістка, один блогер та один гравець до 18 років.
Склад команди США:
- Фабіано Каруана
- Хікару Накамура
- Карісса Їп
- Леві Розман (стрімер)
- 14-річний Танітолува Адевумі
Склад команди Індії:
- Гукеш Доммараджу (чинний чемпіон світу)
- Арджун Ерігайсі
- Дів'я Дешмух
- Сагар Шах (контент-мейкер на Youtube)
- 13-річний Ітан Ваз
Матч команд відбуватиметься у п'ять раундів, а на основну партію шахісти матимуть по 10 хвилин. У випадку нічиї, то час вже складатиме п'ять хвилин, а далі – одна хвилина кожному гравцю до перемоги.
Зазначається, що представники США гратимуть усі партії білими на правах господарів матчу.
Нагадаємо, що сьогодні ФІДЕ оновила рейтинг ЕЛО, згідно з яким Василь Іванчук повернувся до чільної сотні шахістів світу.