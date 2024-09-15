Каспаров: Росія має бути відсторонена з шахової Олімпіади
Гаррі Каспаров
Соцмережа X
13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що ФІДЕ не повинно розглядати можливість допуску Росії на шахову Олімпіаду.
Про це він написав у соцмережі X.
"Я дорожу своїми власними спогадами про шахову Олімпіаду і хотів би просто насолодитися нею в Будапешті. Але політика і цінність людського життя на першому місці. Російська Федерація відсторонена, як і з більшості міжнародних заходів, через геноцидну війну Росії в Україні. Це має бути підтримано", — написав Каспаров.
Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.
Напередодні відбулися матчі четвертого туру 45 шахової Олімпіади. Чоловіча збірна України здобула перемогу над США. Жіноча команда розписала мирову з Туреччиною.