Каспаров: Росія має бути відсторонена з шахової Олімпіади

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що ФІДЕ не повинно розглядати можливість допуску Росії на шахову Олімпіаду.

Про це він написав у соцмережі X.

"Я дорожу своїми власними спогадами про шахову Олімпіаду і хотів би просто насолодитися нею в Будапешті. Але політика і цінність людського життя на першому місці. Російська Федерація відсторонена, як і з більшості міжнародних заходів, через геноцидну війну Росії в Україні. Це має бути підтримано", — написав Каспаров.

I treasure my own Chess Olympiad memories & would love to just enjoy this Olympiad in Budapest. But politics and the value of human life come first. The Russian Federation is banned, as from most international events, due to Russia's genocidal war in Ukraine. It must be upheld. https://t.co/tNZtqfa2Lt — Garry Kasparov (@Kasparov63) September 12, 2024

Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.

Напередодні відбулися матчі четвертого туру 45 шахової Олімпіади. Чоловіча збірна України здобула перемогу над США. Жіноча команда розписала мирову з Туреччиною.