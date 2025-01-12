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Чемпіон Шахи

Ушеніна стала чемпіонкою Європи з рапіду

Олексій Мурзак — 12 січня 2025, 20:26
Ушеніна стала чемпіонкою Європи з рапіду
Анна Ушеніна
facebook.com/UkrainianChessFederation

Українська шахістка Анна Ушеніна виграла чемпіонат Європи з рапіду серед жінок, який пройшов у Монте-Карло.

На турнірі вона провела 11 партій і набрала 8.5 очок. У шести матчах вона здобула перемоги, ще шість звела внічию.

Її землячка Юлія Осьмак стала бронзовою призеркою, а срібло здобула представниця Іспанії Сарасадат Хадемальшарьєх. Обидві шахістки також набрали по 8.5 очок, однак поступились Ушеніній за додатковим показником.

Зазначимо, що Анна вперше стала чемпіонкою Європи з рапіду.

Раніше вона вигравала ЧЄ з шахів (2016) і командну континентальну першість у складі збірної України (2013). Напередодні у Монте-Карло пройшов чемпіонат Європи з бліцу, в якому українка завоювала срібло. Нагадаємо, у 2012 році Ушеніна стала першою в історії України чемпіонкою світу з шахів.

Юлія Осьмак Шахи Анна Ушеніна

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