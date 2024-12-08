Гукеш переграв Діня в 11 партії матчу за чемпіонство світу з шахів

В Сингапурі завершилась 11 партія матчу за звання чемпіона світу з шахів між Гукешем Доммараджу та Дінем Ліженем.

Перемогу здобув індійський шахіст, завдяки чому зміг вийти вперед у цьому протистоянні.

Гукеш почав партію із закритого дебюту королівського коня, чим здивував як суперника, так і глядачів партії.

Зустріч тривала понад чотири години та завершилась дуже неточним ходом Діня ферзем і після виграшу Гукешем коня білих китайський шахіст вимушений був здатись.

Таким чином, рахунок у матчі став 6:5.

Наступна партія запланована на завтра об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, якщо Дінь зможе вирівняти становище та за підсумками 14 партій у матчі буде нічия, то на шахістів очікує тай-брейк.