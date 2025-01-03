На вісім років молодша: Карлсен готується одружитись після скандального чемпіонату світу з рапіду та бліцу

Найкращий шахіст світу Магнус Карлсен готується одружитись зі своєю дівчиною Вікторії Мелоун.

Про це пише VG.

Вперше пара з'явилась разом у лютому 2024 року на турнірі Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge, що проходив у Німеччині.

Мелоун регулярно супроводжувала Магнуса на турнірах в Осло та чемпіонаті світу з рапіду та бліцу у Нью-Йорку.

В ході турніру Карслен подякував своїй партнерці за підтримку після невдалих партій.

Вікторія є громадянкою Норвегії, хоча її батька американець. Як стало відомо з інтерв'ю Карлсена для The Straits Times, дівчина довгий час жила у Сингапурі.

Зазначимо, що Мелоун 26 років, в той час, як Карлсену 34.

Раніше норвезький шахіст прокоментував скандальний епізод на ЧС з бліцу, на якому він з Непомнящим домовлявся грати нічиї.