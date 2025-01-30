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Сенсація на онлайн-турнірі: Карлсен поступився 14-річному росіянину

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 21:39
Магнус Карлсен поступився 14-річному росіянину
Магнус Карлсен
chess.com

Найкращий шахіст сучасності Магнус Карлсен взяв участь в онлайн-турнірі "Титульний вівторок" на популярній платформі для гри у шахи Chess.com, де зазнав сенсаційної поразки.

Титулований норвежець поступився 14-річному росіянину Давіду Ахмедову, здавшись на 56 ході.

Зазначимо, що турнір проходив із контролем часу бліц, а переможцем став представник Білорусі Денис Лазавік. Саме йому дістався призовий фонд в одну тисячу доларів.

Найкращий результат серед українців показав Іван Повшедний, який набрав сім очок та посів 72 місце.

Раніше повідомлялось, що Магнус Карлсен відвідає подкаст ведучого, який ображав Зеленського.

Шахи Магнус Карлсен

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