Сенсація на онлайн-турнірі: Карлсен поступився 14-річному росіянину

Найкращий шахіст сучасності Магнус Карлсен взяв участь в онлайн-турнірі "Титульний вівторок" на популярній платформі для гри у шахи Chess.com, де зазнав сенсаційної поразки.

Титулований норвежець поступився 14-річному росіянину Давіду Ахмедову, здавшись на 56 ході.

Зазначимо, що турнір проходив із контролем часу бліц, а переможцем став представник Білорусі Денис Лазавік. Саме йому дістався призовий фонд в одну тисячу доларів.

Найкращий результат серед українців показав Іван Повшедний, який набрав сім очок та посів 72 місце.

Раніше повідомлялось, що Магнус Карлсен відвідає подкаст ведучого, який ображав Зеленського.