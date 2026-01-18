Іванчук розпочав Tata Steel Chess з нічиєї проти американської гросмейстерки

Український шахіст Василь Іванчук розпочав престижний турнір Tata Steel Chess з нічиєї проти американки Карісси Їп.

Суперники зробили повних 35 ходів та завершили партію, коли українець мав на годиннику 40 секунд та перспективи виграти якість, тоді як у шахістки було ще майже п'ять хвилин.

У другому турі Іванчук зустрінеться з французьким гросмейстером Мауріцціо Марк-Андрією.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Зауважимо, що турнір Tata Steel Chess проводять з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році.

Наразі інформації щодо призових немає, але минулого року на Tata Steel Chess Masters загальний фонд складав 250 тисяч доларів.

