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ФІДЕ допустила певні категорії росіян та білорусів до командних змагань

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 13:59
ФІДЕ допустила певні категорії росіян та білорусів до командних змагань
Аркадій Дворкович
Getty images

Міжнародна шахова федерація вирішила послабити санкції стосовно російських та білоруських спортсменів, які мають обмежені можливості.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

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Так, до командних змагань допущено команди, які складаються з "нейтральних" спортсменів. Втім, обмеження зберігаються на використання національних прапорів.

"Це рішення віддзеркалює відданість ФІДЕ балансу між інклюзивністю та відповідальністю. Ми ретельно все обговорили із МОК, перш ніж ухвалити це рішення. Наш підхід враховує як гуманітарні міркування, так і спортивну складову", – розповів Вішванатан Ананд.

Зазначимо, що у вересні Генеральна асамблея ФІДЕ не підтримала рішення повернути росіянам та білорусам їх прапори.

Раніше організація оприлюднила місце та час проведення чемпіонату світу з рапіду та бліцу у 2025 році.

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