Камишін закликав ФІДЕ не повертати РФ та Білорусь до міжнародних змагань

Президент Федерації шахів України Олександр Камишін звернувся до Міжнародної шахової федерації.

Його лист опублікували у Fasebook ФШУ.

"Пишу від імені Федерації шахів України у зв’язку з майбутньою Генеральною асамблеєю ФІДЕ, яка пройде 21-22 вересня в Будапешті. Нам стало відомо, що дві федерації звернулися з проханням про скасування санкцій, накладених на федерації шахів росії та білорусі.

Ми хочемо офіційно висловити нашу рішучу незгоду з цим питанням. Конфлікт, який триває в Україні, призвів до значних людських втрат, оскільки опікуни вищезазначених федерацій безпосередньо причетні до дій, які щодня призводять до смертей невинних українців. Враховуючи ці обставини, ми вважаємо, що розгляд питання про скасування санкцій є не лише недоречним, але й адресує міжнародній шаховій спільноті дуже тривожний меседж.

Ми закликаємо Асамблею виключити цей пункт з порядку денного, оскільки будь-яке обговорення щодо скасування санкцій ще більше маргіналізує ФІДЕ та ставить під сумнів її відданість етичним стандартам і правам людини. Дякую за увагу до цього актуального питання. Ми сподіваємося на резолюцію, яка відображатиме цінності єдності та солідарності всередині шахової спільноти", — написав Камишін.