Міністр з питань стратегічних галузей промисловості став президентом Федерації шахів України

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін очолив Федерацію шахів України.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Нового голову було обрано на XII з’їзді Федерації. Делегати ухвалили рішення одноголосно. Нагадаємо, попереднім президентом був Віктор Капустін.

У своїй автобіографії Камишін писав, що захпоплюється шахами з дитинства. Втім, його професійна діяльність зі спортом не пов’язана. До того, як обійняти посаду міністра стратегічних галузей промисловості також працював головою Укрзалізниці, інвестиційним менеджером та аудитором.

Нагадаємо, шахи в Україні перебувають у глибокій кризі. Нещодавно журналісти Української Правди Рустем Халілов та Євген Будерацький розповідали про плачевний стан справ у цьому виді спорту.