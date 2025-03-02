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"Скандальні джинси" Карлсена продали на аукціоні за солідну суму

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 02:52
Скандальні джинси Карлсена продали на аукціоні за солідну суму
Магнус Карлсен
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Джинси Магнуса Карлсена, через які стався скандал на чемпіонаті світу з шахів, були продані на аукціоні за 406 421 норвезьку крону.

Про це повідомляє Vg.no.

Їх придбав анонімний учасник торгів, який запропонував за них найбільшу ставку – 36 000 доларів США.

Загалом за ці джинси було подано 94 пропозиції. Отримані гроші підуть організації "Big Brothers Big Sisters", яка допомагає дітям.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міжнародна федерація шахів (FIDE) не допустила Магнуса Карлсена до дев'ятого раунду чемпіонату світу з рапіду-2024 через те, що він прийшов на матч у джинсах. 

Після цього 16-й чемпіон світу з шахів вирішив достроково завершити виступи на ЧС. Після цього Магнуса таки допустили до подальшої участі, де він розділив перемогу з росіянином Яном Непомнящим.

Зазначимо, що Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович після цього повідомив, що федерація змінить підхід щодо правил дрес-коду на чемпіонаті світу з бліцу.

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