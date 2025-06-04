Айфон за кілька тисяч доларів: президент Полісся виставив на продаж коштовний подарунок від гравців

У соцмережах активно поширюється відео з дизайнерським смартфоном, який начебто належить президенту ФК Полісся Геннадію Буткевичу.

На сторінці у Тіктоці під назвою "AurumEdition" було показано люксовий IPhone 16 pro, виставлений на продаж.

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Як заявляє продавець, цей телефон особисто був подарований президенту житомирського клубу футболістами. Корпус Айфона зроблений з карбону, на задню кришку нанесені ініціали Буткевича, а також емблема команди з підсвіткою.

Ціна такого задоволення складає 4 тисячі доларів і телефон може придбати кожен бажаючий.

Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ-2024/25 Полісся набрало 48 очок і посіло четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Житомирський колектив представить Україну у кваліфікації Ліги конференцій.

Напередодні стало відомо, що Полісся призначило на посаду головного тренера Руслана Ротаня. 43-річний фахівець підписав контракт на три роки.