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Айфон за кілька тисяч доларів: президент Полісся виставив на продаж коштовний подарунок від гравців

Богдан Войченко — 4 червня 2025, 00:02
ФК Полісся
Айфон за кілька тисяч доларів: президент Полісся виставив на продаж коштовний подарунок від гравців

У соцмережах активно поширюється відео з дизайнерським смартфоном, який начебто належить президенту ФК Полісся Геннадію Буткевичу.

На сторінці у Тіктоці під назвою "AurumEdition" було показано люксовий IPhone 16 pro, виставлений на продаж.

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Як заявляє продавець, цей телефон особисто був подарований президенту житомирського клубу футболістами. Корпус Айфона зроблений з карбону, на задню кришку нанесені ініціали Буткевича, а також емблема команди з підсвіткою.

Ціна такого задоволення складає 4 тисячі доларів і телефон може придбати кожен бажаючий.

@aurumedition

Телефон для Генадія Буткевіча від гравців ФК Полісся

♬ оригинальный звук - Ювелірні телефони AurumEdition

Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ-2024/25 Полісся набрало 48 очок і посіло четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Житомирський колектив представить Україну у кваліфікації Ліги конференцій.

Напередодні стало відомо, що Полісся призначило на посаду головного тренера Руслана Ротаня. 43-річний фахівець підписав контракт на три роки.

ВІДЕО Полісся Геннадій Буткевич