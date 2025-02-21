Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Колишній чемпіон світу назвав свої очікування від бою Бетербієв – Бівол

Руслан Травкін — 21 лютого 2025, 01:29
Колишній чемпіон світу назвав свої очікування від бою Бетербієв – Бівол
Бівол і Бетербієв
Getty images

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі британець Джонні Нельсон пояснив, як саме Дмитро Бівол (23-1, 13 КО) може перемогти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Його слова цитує Boxingnews24.com.

"Я чекаю іншого бою, в іншому темпі, вищому темпі. Буде більше запеклих дій від Бетербієва. Він думатиме: "Я повинен тут копнути глибше, але чи є в мене паливо в баку для цього?".

Жоден з хлопців ніколи не вагається. Ось чому цей бій такий інтригуючий. Бівол повинен задавати високий темп і контролювати перебіг поєдинку. У такому разі перемога буде за ним. Удари з дистанції та джеб. Викидаючи комбінації та використовую роботу ніг.

Потрібно поєднати два фактори, щоб він бив і рухався одночасно. Не давай Бетрбієву шансу на відпочинок, а він певного моменту захоче перевести дух", – сказав Нельсон.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

Сам Бетербієв вважає, що йому в реванші треба допустити менше помилок, ніж у першому бою. 

Бокс Артур Бетербієв Дмитро Бівол

Артур Бетербієв

Бетербієв розповів, що очікує від реваншу з Біволом
Бій Стівенсона скасували через проблеми суперника зі здоров'ям: є версія з отруєнням
Гвоздик дав прогноз на реванш Бетербієв – Бівол
Відомий канадський боксер дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол
Трилогія можлива: Туркі назвав умову для ще одного бою Бетербієв – Бівол

Останні новини