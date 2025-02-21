Колишній чемпіон світу назвав свої очікування від бою Бетербієв – Бівол

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі британець Джонні Нельсон пояснив, як саме Дмитро Бівол (23-1, 13 КО) може перемогти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Його слова цитує Boxingnews24.com.

"Я чекаю іншого бою, в іншому темпі, вищому темпі. Буде більше запеклих дій від Бетербієва. Він думатиме: "Я повинен тут копнути глибше, але чи є в мене паливо в баку для цього?".

Жоден з хлопців ніколи не вагається. Ось чому цей бій такий інтригуючий. Бівол повинен задавати високий темп і контролювати перебіг поєдинку. У такому разі перемога буде за ним. Удари з дистанції та джеб. Викидаючи комбінації та використовую роботу ніг.



Потрібно поєднати два фактори, щоб він бив і рухався одночасно. Не давай Бетрбієву шансу на відпочинок, а він певного моменту захоче перевести дух", – сказав Нельсон.