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Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2026 з боксу

Софія Кулай — 7 вересня 2026, 15:25
Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2026 з боксу
Дмитро Ловчинський
instagram.com/lovchynskyi_dmytro

Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник визначився зі складом чоловічої команди, яка поїде на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Синьо-жовта збірна буде представлена у 10 вагових категоріях, починаючи із 50-ти кг та аж до 90+ кг.

Склад збірної України на ЧЄ-2026

  • Максим Рудик (50 кг)
  • Максим Зименко (55 кг)
  • Айдер Абдураімов (60 кг)
  • Ельвін Алієв (65 кг)
  • Марк Ломакін (70 кг)
  • Джамал Кулієв (75 кг)
  • Павло Іллюша (80 кг)
  • Матвій Ражба (85 кг)
  • Богдан Толмачов (90 кг)
  • Дмитро Ловчинський (90+ кг)

ЧЄ-2026 з боксу відбуватиметься з 15-го по 26-те вересня у болгарській Софії.

Нагадаємо, що на попередньому Євро-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Ще перед цим у 2022-му українські боксери завоювали три бронзові нагороди (Дмитро Замотаєв, Юрій Шестак, Юрій Захарєєв), посівши 13-те місце у загальному медальному заліку. 

Відзначимо, що із обраного складу збірної України аж 9 боксерів нещодавно проводили свої поєдинки у межах вечора боксу Usyk 17 Promotions у Львові. Зокрема, Ловчинський нокаутував у першому раунді колумбійця Дейбіса Беррокаля (20-25, 17 КО) поділившись емоціями після швидкої перемоги.

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