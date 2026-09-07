Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2026 з боксу
Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник визначився зі складом чоловічої команди, яка поїде на чемпіонат Європи-2026.
Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
Синьо-жовта збірна буде представлена у 10 вагових категоріях, починаючи із 50-ти кг та аж до 90+ кг.
Склад збірної України на ЧЄ-2026
- Максим Рудик (50 кг)
- Максим Зименко (55 кг)
- Айдер Абдураімов (60 кг)
- Ельвін Алієв (65 кг)
- Марк Ломакін (70 кг)
- Джамал Кулієв (75 кг)
- Павло Іллюша (80 кг)
- Матвій Ражба (85 кг)
- Богдан Толмачов (90 кг)
- Дмитро Ловчинський (90+ кг)
ЧЄ-2026 з боксу відбуватиметься з 15-го по 26-те вересня у болгарській Софії.
Нагадаємо, що на попередньому Євро-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Ще перед цим у 2022-му українські боксери завоювали три бронзові нагороди (Дмитро Замотаєв, Юрій Шестак, Юрій Захарєєв), посівши 13-те місце у загальному медальному заліку.
Відзначимо, що із обраного складу збірної України аж 9 боксерів нещодавно проводили свої поєдинки у межах вечора боксу Usyk 17 Promotions у Львові. Зокрема, Ловчинський нокаутував у першому раунді колумбійця Дейбіса Беррокаля (20-25, 17 КО) поділившись емоціями після швидкої перемоги.