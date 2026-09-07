Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2026 з боксу

Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник визначився зі складом чоловічої команди, яка поїде на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Синьо-жовта збірна буде представлена у 10 вагових категоріях, починаючи із 50-ти кг та аж до 90+ кг.

Склад збірної України на ЧЄ-2026

Максим Рудик (50 кг)

Максим Зименко (55 кг)

Айдер Абдураімов (60 кг)

Ельвін Алієв (65 кг)

Марк Ломакін (70 кг)

Джамал Кулієв (75 кг)

Павло Іллюша (80 кг)

Матвій Ражба (85 кг)

Богдан Толмачов (90 кг)

Дмитро Ловчинський (90+ кг)

ЧЄ-2026 з боксу відбуватиметься з 15-го по 26-те вересня у болгарській Софії.

Нагадаємо, що на попередньому Євро-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Ще перед цим у 2022-му українські боксери завоювали три бронзові нагороди (Дмитро Замотаєв, Юрій Шестак, Юрій Захарєєв), посівши 13-те місце у загальному медальному заліку.

Відзначимо, що із обраного складу збірної України аж 9 боксерів нещодавно проводили свої поєдинки у межах вечора боксу Usyk 17 Promotions у Львові. Зокрема, Ловчинський нокаутував у першому раунді колумбійця Дейбіса Беррокаля (20-25, 17 КО) поділившись емоціями після швидкої перемоги.