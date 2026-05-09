Апсет року: Челлі в останньму раунді нокаутував Морреля

Кубинський ексчемпіон світу за версією WBA Regular Давід Моррель (12-2, 9 КО) поступився британцю Заку Челлі (17-3-1, 9 КО).

Бій проходив за мінімальної переваги кубинця. Челлі був змушений ризикувати. Так, у дев'ятому раунді він зміг потрясти суперника та провів серію ударів, проте Морреля врятував гонг.

Челлі зміг досягти свого в останньому раунді, здобувши перемогу технічним нокаутом.

Бій відбувся в андеркарді поєдинку Фабіо Вордлі та Даніеля Дюбуа.

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2026

Нагадаємо, Моррель мав провести бій з чемпіоном WBO у напівважкій вазі Каллумом Смітом (31-2, 22 КО). Проте їх поєдинок 18 квітня скасували через травму в британця.

Згодом Світова боксерська організація зобов'язала Сміта провести бій з кубинцем.