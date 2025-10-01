Українська правда
Стали відомі строки повернення Канело після операції

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 11:36
Getty Images

Визначились строки відновлення ексчемпіона світу другої середньої ваги з боксу Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39, КО).

Про це повідомляє The Ring.

Так, 23 жовтня йому буде проведено операцію на ліктьовому суглобі, після чого розпочнеться курс відновлення. Очікується, що мексиканець повернеться в ринг не раніше другого або третього кварталу 2026 року.

Нагадаємо, в середині вересня Канело програв Теренсу Кроуфорду та втратив статус абсолютного чемпіона світу.

35-річному Альваресу залишилося провести два поєдинки за його угодою з Riyadh Season, яка була розрахована на чотири бої. Він не планує завершувати кар'єру, попри поразку від Кроуфорда. 

Раніше Девід Бенавідес заявив, що Канело боїться із ним битись.

