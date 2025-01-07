Потенційний суперник Усика: Я нокаутую Джошуа в першому раунді

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) записав звернення для Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), в якому заявив, що нокаутує його без проблем.

Відео він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).

"Ентоні Джошуа, це відео для тебе. Я кидав тобі виклик, я хотів тебе нокаутувати. Я знаю, що ти ніс нісенітницю щодо Ефе Аджагби, казав, що він мене поб'є. Ганьба тобі.

Скільки разів я кидав тобі виклики? Скільки разів я просив тебе побитися зі мною в Африці? Ганьба тобі. Я хочу нокаутувати тебе.

Подивися на Даніеля Дюбуа. Я двічі зламав йому носа, а він наглухо нокаутував тебе. Якщо ти поб'єшся зі мною, я нокаутую тебе в першому раунді.

Ти говориш про Аджагба. Він дитина. Почекай і побачиш, як я нокаутую його. Я запрошую тебе на наш бій. Ти несеш нісенітницю, я хочу побитися з тобою.

Я нокаутую тебе. Я африканський гігант, африканський воїн. Після того, як я нокаутую Аджагбу, тебе я теж відправлю в нокаут", – сказав 33-річний Баколе.