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Потенційний суперник Усика: Я нокаутую Джошуа в першому раунді

Руслан Травкін — 7 січня 2025, 05:40
Потенційний суперник Усика: Я нокаутую Джошуа в першому раунді
Мартін Баколе
Instagram

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) записав звернення для Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), в якому заявив, що нокаутує його без проблем.

Відео він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).

"Ентоні Джошуа, це відео для тебе. Я кидав тобі виклик, я хотів тебе нокаутувати. Я знаю, що ти ніс нісенітницю щодо Ефе Аджагби, казав, що він мене поб'є. Ганьба тобі.

Скільки разів я кидав тобі виклики? Скільки разів я просив тебе побитися зі мною в Африці? Ганьба тобі. Я хочу нокаутувати тебе.

Подивися на Даніеля Дюбуа. Я двічі зламав йому носа, а він наглухо нокаутував тебе. Якщо ти поб'єшся зі мною, я нокаутую тебе в першому раунді.

Ти говориш про Аджагба. Він дитина. Почекай і побачиш, як я нокаутую його. Я запрошую тебе на наш бій. Ти несеш нісенітницю, я хочу побитися з тобою.

Я нокаутую тебе. Я африканський гігант, африканський воїн. Після того, як я нокаутую Аджагбу, тебе я теж відправлю в нокаут", – сказав 33-річний Баколе.

Точна дата бою проти 30-річного Аджагби (20-1, 14 КО) ще невідома. Деякі експерти вважають, що Баколе міг би перемоги Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Нагадаємо, Ентоні Джошуа раніше повідомив, що його головна ціль на цей рік – це бій проти Тайсона Ф'юрі.

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