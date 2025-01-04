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Джошуа назвав головну ціль на 2025 рік

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 10:34
Джошуа назвав головну ціль на 2025 рік
Ентоні Джошуа
facebook.com/anthonyjoshuaboxer/

Британський боксер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) заявив, що його головною ціллю на цей рік є проведення бою із земляком Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова Джошуа цитує Sky Sports.

"На 2025 рік моя основна ціль – це Тайсон Ф'юрі. Це викликає в мене голод, змушує тренуватися. Час має вирішальне значення. Час обмежений. Мені треба більше працювати.

Я розумію, що мав зробити більше у 2024 році, тому зараз я використовуватиму кожну нагоду", – сказав Джошуа.

35-річний Джошуа в останньому бою поступився нокаутом Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО).

Нагадаємо, промоутер Ентоні Едді Гірн зізнався, що Ей Джея заспокоює той факт, що Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усики (23-0, 14 КО).

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