Джошуа назвав головну ціль на 2025 рік

Британський боксер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) заявив, що його головною ціллю на цей рік є проведення бою із земляком Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова Джошуа цитує Sky Sports.

"На 2025 рік моя основна ціль – це Тайсон Ф'юрі. Це викликає в мене голод, змушує тренуватися. Час має вирішальне значення. Час обмежений. Мені треба більше працювати.

Я розумію, що мав зробити більше у 2024 році, тому зараз я використовуватиму кожну нагоду", – сказав Джошуа.