Шотландський фахівець назвав суперника, який зможе перемогти Усика

Шотландський тренер Біллі Нельсон вважає, що конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) може завдати Олександру Усику (23-0, 14 КО) поразки.

Слова Нельсона цитує Sky Sports.

"Я дійсно вірю, що Мартін Баколе має навички та вміння, щоб скинути Усика з трону. Що більш важливо, я думаю, що Усик і його команда вважають, що Мартін здатний це зробити. Вони неодноразово ділили ринг, а саме в Україні та Дубаї.

Атрибути, якими володіє Мартін, відрізняються від інших. Він дуже швидко скоротить дистанцію і заманить його в пастку. Я не бачив, щоб у його двох боях проти Тайсона так робили.

Ви можете бути впевнені, що Усик знає, що Мартін дуже небезпечний, напевно, найнебезпечніший боєць", – сказав Нельсон.