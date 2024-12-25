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Шотландський фахівець назвав суперника, який зможе перемогти Усика

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 07:54
Шотландський фахівець назвав суперника, який зможе перемогти Усика
Олександр Усик
Скріншот

Шотландський тренер Біллі Нельсон вважає, що конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) може завдати Олександру Усику (23-0, 14 КО) поразки.

Слова Нельсона цитує Sky Sports.

"Я дійсно вірю, що Мартін Баколе має навички та вміння, щоб скинути Усика з трону. Що більш важливо, я думаю, що Усик і його команда вважають, що Мартін здатний це зробити. Вони неодноразово ділили ринг, а саме в Україні та Дубаї.

Атрибути, якими володіє Мартін, відрізняються від інших. Він дуже швидко скоротить дистанцію і заманить його в пастку. Я не бачив, щоб у його двох боях проти Тайсона так робили.

Ви можете бути впевнені, що Усик знає, що Мартін дуже небезпечний, напевно, найнебезпечніший боєць", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що сам Баколе робив прогноз на Тайсона Ф'юрі. Він гадав, що британець нокаутує українця.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Мартін Баколе Усик – Ф'юрі 2

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