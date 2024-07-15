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Чемпіон Бокс

WBC зобов'язала Стівенсона провести захист титулу

Станіслав Лисак — 15 липня, 23:40
WBC зобов'язала Стівенсона провести захист титулу

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) зобов'язаний провести захист титулу проти Вільяма Зепеди (31-0, 27 КО).

Про це повідомляє журналіст Ленс Пагмайр.

Зазначається, що боксери мають домовитися про поєдинок до 20 серпня.

Нагадаємо, раніше Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.

Зепеда напередодні нокаутував Джованні Кабреру в третьому раунді.

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