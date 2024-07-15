WBC зобов'язала Стівенсона провести захист титулу

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) зобов'язаний провести захист титулу проти Вільяма Зепеди (31-0, 27 КО).

Про це повідомляє журналіст Ленс Пагмайр.

Зазначається, що боксери мають домовитися про поєдинок до 20 серпня.

The @WBCBoxing has ordered @ShakurStevenson vs. @williamzepeda2 with an Aug. 20 purse bid for the lightweight title fight. Full story soon at @boxingscene — Lance Pugmire (@pugboxing) July 15, 2024

Нагадаємо, раніше Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.

Зепеда напередодні нокаутував Джованні Кабреру в третьому раунді.