Усик назвав свого наступного суперника

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що наступний бій хоче провести проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це боксер розповів у коментарі DAZN Boxing.

"Мій прогноз на бій Паркер – Баколе? Я не знаю. Наступним я хочу битися з Дюбуа", – розповів Усик.

Нагадаємо, Усик у 2023 році переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді.

Напередодні Даніель знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.