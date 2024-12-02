Промоутер Дюбуа спростував інформацію про переговори з Кличко

Промоутер Френк Воррен, який представляє володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, спростував інформацію про переговори з Володимиром Кличко.

Про це промоутер розповів у коментарі Boxing Social.

"Я не можу вам нічого про це сказати. Я не вів жодних переговорів щодо цього. Наступний бій Дюбуа буде оголошений дуже-дуже скоро.

Чи розглядався цей бій? Хтось згадував про це, але цього не сталося", - сказав Воррен.