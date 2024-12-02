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Промоутер Дюбуа спростував інформацію про переговори з Кличко

Олександр Булава — 2 грудня 2024, 14:17
Промоутер Дюбуа спростував інформацію про переговори з Кличко
Даніель Дюбуа
Getty Images

Промоутер Френк Воррен, який представляє володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, спростував інформацію про переговори з Володимиром Кличко.

Про це промоутер розповів у коментарі Boxing Social.

"Я не можу вам нічого про це сказати. Я не вів жодних переговорів щодо цього. Наступний бій Дюбуа буде оголошений дуже-дуже скоро.

Чи розглядався цей бій? Хтось згадував про це, але цього не сталося", - сказав Воррен.

Напередодні повідомлялося, що новина про можливе повернення в ринг світової легенди боксу, домінантного ексчемпіона світу в хевівейті 48-річного Володимира Кличка, яку вперше розповсюдило британське видання Mail Sport, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа в Лондоні переміг Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Володимир Кличко Френк Воррен Даніель Дюбуа

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