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Кличко не збирався битися з Дюбуа

Максим Розенко — 30 листопада 2024, 16:58
Кличко не збирався битися з Дюбуа
Володимир Кличко
Getty Images

Новина про можливе повернення в ринг світової легенди боксу, домінантного ексчемпіона світу в хевівейті 48-річного Володимира Кличка, яку вперше розповсюдило британське видання Mail Sport, не відповідає дійсності.

За інформацією Чемпіона, українець не збирався битися з британцем Даніелем Дюбуа. Не спілкувався про це з командою британця і навіть не обговорював цю можливість з представниками Саудівської Аравії. То ж ця новина – повністю плід уяви британських журналістів, які видали бажане за дійсне.

Правда в цій новині лише те, що Володимир підтримує фізичну форму і його тіло виглядає не гірше, ніж у 2017 році, коли українець провів свій останній бій з Ентоні Джошуа на Вемблі. Про це Чемпіону розповіло джерело, близьке до команди Володимира Кличка.

Кореспондент Чемпіона свого часу цікавився у Володимира щодо цього питання.

"Чи хочу я повернутися – так. Чи хочу я провести матч-реванш проти Тайсона Ф’юрі – так. Чи хочу я повертатися в тренувальний табір, і проводити там підготовку до бою, тренуючись на межі людських можливостей – ні", – так відверто коментував можливість свого повернення в ринг Володимир Кличко автору цих рядків ще 5 років тому.

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