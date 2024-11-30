Кличко не збирався битися з Дюбуа

Новина про можливе повернення в ринг світової легенди боксу, домінантного ексчемпіона світу в хевівейті 48-річного Володимира Кличка, яку вперше розповсюдило британське видання Mail Sport, не відповідає дійсності.

За інформацією Чемпіона, українець не збирався битися з британцем Даніелем Дюбуа. Не спілкувався про це з командою британця і навіть не обговорював цю можливість з представниками Саудівської Аравії. То ж ця новина – повністю плід уяви британських журналістів, які видали бажане за дійсне.

Правда в цій новині лише те, що Володимир підтримує фізичну форму і його тіло виглядає не гірше, ніж у 2017 році, коли українець провів свій останній бій з Ентоні Джошуа на Вемблі. Про це Чемпіону розповіло джерело, близьке до команди Володимира Кличка.

Кореспондент Чемпіона свого часу цікавився у Володимира щодо цього питання.

"Чи хочу я повернутися – так. Чи хочу я провести матч-реванш проти Тайсона Ф’юрі – так. Чи хочу я повертатися в тренувальний табір, і проводити там підготовку до бою, тренуючись на межі людських можливостей – ні", – так відверто коментував можливість свого повернення в ринг Володимир Кличко автору цих рядків ще 5 років тому.

Максим Розенко, Чемпіон