Воррен – про набуття Вордлі статусу чемпіона WBO: Дуже пишаюсь ним

Відомий промоутер Френк Воренн висловився про рішення Олександра Усика відмовитись від чемпіонського поясу WBO.

Слова бізнесмена наводить The Ring.

"У Великої Британії з'явився новий чемпіон світу з боксу та нова зірка цього виду спорту. Це одна з неймовірніших історій за ті 45 років, що я працюю, і я дуже пишаюсь Фабіо Вордлі.



У 2026 році на нього очікує декілька грандіозних поєдинків, у яких він захищатиме пояс та творитиме історію", – розповів Воррен.