Воррен – про набуття Вордлі статусу чемпіона WBO: Дуже пишаюсь ним
Відомий промоутер Френк Воренн висловився про рішення Олександра Усика відмовитись від чемпіонського поясу WBO.
Слова бізнесмена наводить The Ring.
"У Великої Британії з'явився новий чемпіон світу з боксу та нова зірка цього виду спорту. Це одна з неймовірніших історій за ті 45 років, що я працюю, і я дуже пишаюсь Фабіо Вордлі.
У 2026 році на нього очікує декілька грандіозних поєдинків, у яких він захищатиме пояс та творитиме історію", – розповів Воррен.
Напередодні Олександр Усик відмовився від поясу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.
Нагадаємо, раніше Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді, завдяки чому став головним претендентом на чемпіонський титул WBO. Усик свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа.